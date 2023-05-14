Морквяна та фуксія: який колір помади не варто використовувати після 40 років

З віком макіяж стає не просто примхою, але необхідністю. Наносити його треба з розумом, обираючи підходящі відтінки. Наприклад, жінкам бальзаківського віку варто остерігатись деяких кольорів помади.

Отже, після 40 років небажано використовувати наступні кольорі помад:

Морквяний

Цей незвичний тон вимагає ідеальної шкіри без плям, зморшок та вен і робить зуби жовтими.

Нюд

У старших жінок губи втрачають колір, а нюд зробить їх ще безбарвнішими, практично “стираючи" з обличчя.

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Рожевий перламутр

Такий відтінок вже давно не в моді та візуально сильно старить, підкреслюючи всі зморшки.

Рожева фуксія

Настільки яскравий колір краще зберегти для вечірки. У повсякденному житті помада кольору фуксії на жінці у віці віддаватиме дешевизною.

Нагадаємо, ми вже писали про хитрощі макіяжу для жінок 50+.

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