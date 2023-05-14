Морковная и фуксия: какой цвет помады не следует использовать после 40 лет

С возрастом макияж становится не просто капризом, но необходимостью. Наносить его нужно с умом, выбирая подходящие оттенки. Например, женщинам бальзаковского возраста следует остерегаться некоторых цветов помады.

Итак, после 40 лет нежелательно использовать следующие цвета помад:

Морковный

Этот необычный тон требует идеальной кожи без пятен, морщин и вен и делает зубы желтыми.

Нюд

У старших женщин губы теряют цвет, а нюд сделает их еще более бесцветными, практически "стирая" с лица.

Читайте также: Никогда так не красьтесь: главные антитренды макияжа в 2023 году

Розовый перламутр

Такой оттенок уже давно не в моде и визуально сильно старит, подчеркивая все морщинки.

Видео дня

Розовая фуксия

Столь яркий цвет лучше сохранить для вечеринки. В повседневной жизни помада цвета фуксии на женщине в возрасте будет отдавать дешевизной.

Напомним, мы уже писали о уловках макияжа для женщин 50+.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !