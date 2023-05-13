5 уловок макияжа для женщин 50+, которые сразу уберут несколько лет

Какой макияж сделает младше - макияж для женщин от 50 лет - секреты макияжа

Несколько прекрасных приемов макияжа помогут женщинам в возрасте от 50 лет выглядеть значительно моложе. Они замаскируют морщины и подтянут контур лица.

Удачный макияж может зрительно изменить лицо. Достаточно знать определенные важные уловки от визажистов.

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1. Кремовые тени с металлическим оттенком следует наносить по центру век.

Такие цвета для век помогут убрать эффект уставших глаз. Для дневного макияжа выбирайте более светлые оттенки, для вечернего – более темные.

2. Карандаш для губ.

Чтобы губы выглядели более пухлыми и яркими, не забывайте про карандаш для губ нюдового цвета. Так вы подчеркнете контур губ, но сверху нужно нанести помаду.

3. Воспользуйтесь щипцами для ресниц, чтобы их подкрутить.

Завивка для ресниц сможет скрыть ваши уставшие глаза. Зажмите щипцами ресницы у основания на несколько секунд, а затем аккуратно отпустите. Также сделайте на середине и кончиках ресниц, что создаст естественный изгиб и младший взгляд.

4. Кремовые румяна, а не пудровые. Первые помогут создать более естественное и молодое сияние на коже. Их нужно наносить пальцами на щеки, растушевать по направлению висок. Так у вас получится естественный румянец.

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5. Не забывайте о праймере и следите за состоянием кожи.

Чтобы макияж хорошо "ложился" на кожу, нужно за ней следить. Обязательно увлажняйте ее, используйте солнцезащитные кремы и праймеры. Перед макияжем следует наносить кремы именно в таком порядке.

Также важно, чтобы после нанесения праймера он высох, а только поверх можно наносить тональный крем. Праймер и тоналка должны иметь одинаковое основание – водное или гиалуроновое.

Напомним, что тональный крем может стать подлинным помощником, если его правильно наносить на кожу. Однако в некоторых случаях можно состарить лицо и показать все морщины из-за нескольких ошибок нанесения.

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