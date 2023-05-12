Никогда не наносите так тоналку: ошибки, которые мгновенно прибавляют лет

Тональный крем может стать подлинным помощником, если его правильно наносить на кожу. Однако в некоторых случаях можно состарить лицо и показать все морщинки.

Особенно это касается зрелой кожи, на которую может моментально "вылезти" несколько лет. Поэтому визажисты дали пять советов, какие ошибки нужно избегать.

Читайте также: Никогда так не красьтесь: главные антитренды макияжа в 2023 году

1. Не наносите слишком много тонального крема. Ошибочно мнение, что, чем больше тоналки на лице, тем лучше она ляжет, а лицо будет моложе. Поскольку образуется скачивание в линиях морщин и складках кожи, они станут более выраженными.

Видео дня

Визажисты советуют выбирать на проблемные зоны консиллер с более легкой текстурой или отказаться от тоналки.

2. Не наносите тоналку сразу после праймера. Праймер выполняет роль барьера между кожей и макияжем, благодаря чему лицо станет более гладким. Однако тон может лечь неровно, если не дать праймеру хорошо высохнуть. Поэтому эффект свежести и молодости вы не получите.

3. Праймер и тональный крем не подходят друг для друга. К примеру, если у вас праймер на силиконовой основе, а крем – на водной, то они не будут работать вместе. В этом случае они разделятся на воду и масло, убив поры и морщины.

Визажисты рекомендуют использовать праймер и крем только на основе силикона или только на водной основе.

Читайте также: Как отличить оригинальные духи от подделки

4. Не наносите тональщик пальцами или кистью. Все потому, что тональный крем обваляется в морщинах и кожных складках. Лучше всего использовать спонж.

Напомним, чтобы уменьшить количество морщин вокруг глаз, которая является проблемной зоной, можно самостоятельно сделать маску из яйца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!