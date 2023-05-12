Ніколи не наносьте так тоналку: помилки, які миттєво додають років

Тональний крем може стати справжнім помічником, якщо його правильно наносити на шкіру. Проте у деяких випадках можна зістарити обличчя та показати всі зморшки.

Особливо це стосується зрілої шкіри, на які може моментально "вилізти" кілька років. Тому візажисти дали п'ять порад, яких помилок треба уникати.

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1. Не наносьте занадто багато тонального крему. Хибною є думка, що, чим більше тоналки на обличчі, тим краще вона ляже, а обличчя буде молодше. Оскільки утвориться скачування в лініях зморшок та складках шкіри, і вони стануть більш вираженими.

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Візажисти радять обирати на проблемні зони консилер з більш легкою текстурою або відмовитися зовсім від тоналки.

2. Не наносьте тоналку одразу після праймера. Праймер виконує роль бар'єра між шкірою та макіяжем, завдяки чому обличчя стане більш гладеньке. Проте тон може лягти нерівно, якщо не дати праймеру добре висохнути. Тому ефекту свіжості та молодості ви не отримаєте.

3. Праймер та тональний крем не підходять один для одного. До прикладу, якщо у вас праймер на силіконовій основі, а крем – на водній, то вони не працюватимуть разом. У цьому випадку вони розділяться на воду та олію, забивши пори та зморшки.

Візажисти рекомендують використовувати праймер і крем тільки на основі силікону, або тільки на водній основі.

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4. Не наносьте тональник пальцями або пензлем. Все тому, що тональний крем вкачається в зморшках та шкірних складках. Найкраще використовувати спонж.

Нагадаємо, щоб зменшити кількість зморшок навколо очей, яка є проблемною зоною, можна самостійно зробити маску з яйця.

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