5 хитрощів макіяжу для жінок 50+, які одразу приберуть кілька років

Кілька чудових прийомів макіяжу допоможуть жінкам у віці від 50 років мати значно молодший вигляд. Вони замаскують зморшки та підтягнуть контур обличчя.

Вдалий макіяж може візуально змінити обличчя. Достатньо знати певні важливі хитрощі від візажистів.

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1. Кремові тіні з металевим відтінком треба наносити по центру повік.

Такі кольори для повік допоможуть прибрати ефект втомлених очей. Для денного макіяжу обирайте більш світлі відтінки, для вечірнього – більше темні.

2. Олівець для губ.

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Щоб губи були на вигляд пухкішими та яскравими, не забувайте про олівець для губ нюдового кольору. Так ви підкреслите контур губ, але зверху треба нанести помаду.

3. Скористайтеся щипцями для вій, щоб їх підкрутити.

Завивка для вій зможе приховати ваші втомлені очі. Затисніть щипцями вії біля основи на кілька секунд, а потім акуратно відпустіть. Так само зробіть на середині та кінчиках вій, що створить природний вигин та молодший погляд.

4. Кремові рум'яна, а не пудрові. Перші допоможуть створити більш природне та молоде сяйво на шкірі. Їх треба наносити пальцями на щоки, розтушувати у напрямку скронь. Так у вас вийде природний рум'янець.

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5. Не забувайте про праймер і стежте за станом шкіри.

Щоб макіяж добре "лягав" на шкіру, треба за нею стежити. Обов'язково зволожуйте її, використовуйте сонцезахисні креми та праймери. Перед макіяжем варто наносити креми саме у такому порядку.

Також важливо, аби після нанесення праймера, він висохнув, а тільки поверх можна наносити тональний крем. Праймер і тоналка мають мати однакову основу – водну або гіалуронову.

Нагадаємо, що тональний крем може стати справжнім помічником, якщо його правильно наносити на шкіру. Проте у деяких випадках можна зістарити обличчя та показати всі зморшки через кілька помилок нанесення.

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