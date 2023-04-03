Морпіхи 36-ї бригади ліквідували спецназ окупантів під Авдіївкою (відео)

Українські військові продовжують завдавати ударів окупантам на Авдіївському напрямку. Зокрема, захисники України змогли розбити росіян зі спецзагону "Шторм".

Ліквідацією ворогів займалися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Чергова частина відеоматеріалу про те, як морпіхи під Авдіївкою російський спєцатряд "Шторм" ліквідували.Запальна робота 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 503 Окремий батальйон морської піхоти", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдають ударів за місцем розташування окупантів. Зокрема, для цього з безпілотника в окопи росіян та на ворожу техніку скидаються гранати.

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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