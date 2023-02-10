Морські археологи виявили шведський військовий корабель XVII століття (фото)

Морські археологи виявили уламки шведського військового корабля 17 століття біля Ваксгольма, острова поблизу Стокгольма. Археологи з Врака співпрацювали з ВМС Швеції, щоб досліджувати води.

Попри те, що частини його бортів розсипалися на морське дно, корпус все ще був цілим і простягався до нижньої гарматної палуби. Про це повідомляє Hydro International.

Наявність ілюмінаторів на двох різних рівнях, один над одним, вказувала на те, що корабель був військовим із двома гарматними палубами.

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Джим Ханссон, морський археолог із музею, описав своє захоплення, побачивши цей затонулий корабель.

Навесні 2022 року було проведено більш поглиблене обстеження для подальшого вивчення уламків корабля. Під час занурень було виявлено конкретні деталі корабля, які раніше можна було побачити лише на Васа.

Результати показали, що дуб, який використовувався для деревини корабля, був зрубаний у 1627 році в Мелардалені – з того самого джерела, що й деревина Васа, заготовлена ​​лише кількома роками раніше.

"Розміри, деталі конструкції, зразки деревини та архівні матеріали – все вказувало в тому ж напрямку – на диво, ми знайшли корабель-побратим Васа Аплет", – сказав Патрік Хеглунд, морський археолог із Врака.

Раніше в Норвегії школяр знайшов дерев'яну чашу часів вікінгів. Виявилося, що знахідці близько тисячі років.

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