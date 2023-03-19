Морські піхотинці показали контактний бій з окупантами на одній з найгарячіших ділянок фронту на Донбасі (відео)

Війна в Україні - одеські морські піхотинці показали контактний бій з російськими військовими у Донецькій області

Одеські морські піхотинці продовжують вселяти жах в окупантів. Вони майстерно та послідовно їх ліквідують.

Відео знищення ворогів показали на Facebook-сторінці 35 окремої бригади морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського. Там зафіксований контактний бій з окупантами.

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"На відео зафіксований контактний бій з противником на одній з найгарячіших ділянок що на Донеччині. Відстань до р*шистів іноді складала 50-100 метрів", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що українські військові продовжують наближати перемогу України, насипаючи окупантам свинцю. Так, ворожі позиції обстріляли зенітники 5 Окремої штурмової бригади та зафіксували все на відео.

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