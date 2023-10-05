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Здоров'я

Потужна магнітна буря накрила Землю: як вберегти здоров'я

Билім Олена

Потужна магнітна буря накрила Землю: як вберегти здоров'я

5 жовтня 2023 року Землю накрила потужна магнітна буря, яка викликана викидом корональної маси з Сонця. Буря досягла рівня G3, що є другим за силою з можливих п'яти рівнів.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних, зазначають у SWPC.NOAA.

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Як вберегти здоров'я під час магнітної бурі:

  • Зменшіть фізичні навантаження. Магнітні бурі можуть викликати втому та слабкість, тому краще уникати важких фізичних навантажень.
  • Дотримуйтесь здорового способу життя.
  • Здорове харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити імунітет та зменшити вплив магнітної бурі на організм.

Під час потужних геомагнітних коливань люди можуть відчути такі симптоми:

  • Головний біль
  • Втома
  • Безсоння
  • Порушення серцевого ритму
  • Зниження артеріального тиску
  • Запаморочення
  • Депресія

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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