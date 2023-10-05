Потужна магнітна буря накрила Землю: як вберегти здоров'я

5 жовтня 2023 року Землю накрила потужна магнітна буря, яка викликана викидом корональної маси з Сонця. Буря досягла рівня G3, що є другим за силою з можливих п'яти рівнів.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних, зазначають у SWPC.NOAA.

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Як вберегти здоров'я під час магнітної бурі:

Зменшіть фізичні навантаження. Магнітні бурі можуть викликати втому та слабкість, тому краще уникати важких фізичних навантажень.

Дотримуйтесь здорового способу життя.

Здорове харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити імунітет та зменшити вплив магнітної бурі на організм.

Під час потужних геомагнітних коливань люди можуть відчути такі симптоми:

Головний біль

Втома

Безсоння

Порушення серцевого ритму

Зниження артеріального тиску

Запаморочення

Депресія

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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