Потужна магнітна буря очікується у жовтні: триватиме дві доби

У жовтні очікуються ще дві магнітні бурі. Одна з них буде слабкою й триватиме з 23 по 26 жовтня, а з 29 по 30 жовтня очікуються сильні геомагнітні коливання.

За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, сила бурі очікується на рівні 3-5 балів за шкалою G1-G5.

Магнітні бурі викликаються виходом на поверхню Сонця корональних викидів – маси плазми і магнітного поля. Коли ці викиди досягають Землі, вони можуть впливати на магнітне поле планети, викликаючи його коливання.

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Сильні магнітні бурі можуть викликати такі симптоми у людей, як:

Головний біль

Безсоння

Депресія

Тривожність

Проблеми з концентрацією

Запаморочення

Прискорене серцебиття

Проблеми з диханням

Зміни в поведінці (дратівливість, загальмованість).

Щоб вберегтися від впливу магнітної бурі варто обмежити себе у фізичних навантаженнях, відмовитися від споживання кави, алкоголю та шкідливої їди.

У дні магнітних бур варто пити більше води, збільшити тривалість прогулянок на свіжому повітрі. Бажано споживати більше свіжих фруктів і овочів.

Якщо ви відчуваєте нездужання у дні сильних геомагнітних коливань, варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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