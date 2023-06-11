Потужна зброя проти "Шахедів": Генерал ЗСУ показав зенітний комплекс "Viktor" (відео)

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, як ЗСУ використовують чеські зенітні установки Viktor для захисту українського неба від ворожих БПЛА.

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Viktor – це чеський спарений зенітний кулемет калібру 14,5 мм, який встановлений на шасі пікапа Toyota Land Cruiser. Кількість боєприпасів в модулі становить 300 зарядів, які заряджені, і 300 додаткових, які перевозяться.

Зенітний кулемет Віктор з калібром 14,5 мм на мобільній установці має як денний, так і нічний приціл, а її ефективність в ураженні повітряних цілей досягає 2 кілометрів.

Основним завданням Віктора є боротьба з повітряними загрозами, такими як іранські камікадзе-дрони Shahed-136.

"Зенітні комплекси "Viktor" прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти "Шахедів"", – пише генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

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