Потужний вибух на військовому об'єкті в росії: очевидці кажуть, що '30 людей на частини розірвало' (фото, відео)

У столиці республіки Татарстан, що в росії, стався потужний вибух на військовому об'єкті. Очевидці кажуть, що після вибуху у Казані піднявся стовп диму, що видно з усіх куточків міста.

Місцеве видання inkazan повідомляє, що вибух стався в районі танкового полігону. В екстрених службах Татарстану ситуацію не коментують.

"У соцмережах жителі пишуть, що чули сильну бавовну в районі Танкового полігону, після чого в небо піднявся стовп диму. У пресслужбі ГУ МНС рф по Татарстану заявили, що їм повідомлень про спалах не надходило", – пише inkazan.

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Тим часом у мережі поширюється відео, яке зняв мешканець Казані – на ньому видно величезний стовп диму, що здіймається над будинками та деревами. Чоловік коментує на відео, що на місцевому полігоні вибухнули боєприпаси.

"30 людей одразу розірвало, померли, 70 людей постраждалих. МНС – всіх туди дьорнули (викликали. – Ред.). І от я виїхав на трасу – дивись там дуже потужно вибухнуло", – прокоментував автор відео.

Нагадаємо, на початку квітня мешканці окупованого Криму в пабліках писали, що у Феодосії чули два вибухи. Потім було помітно стовпи диму.

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