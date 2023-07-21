Московський суд ухвалив рішення арештувати терориста Гіркіна

У Москві Міщанський районний суд призначив вирок для колишнього офіцера Федеральної служби безпеки росії (ФСБ) Ігоря Стрєлкова, більш відомого як Гіркін. Він перебуватиме під арештом до 18 вересня.

Ігоря Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через Інтернет, що є злочином за статтею 280 частини 2 Кримінального кодексу російської федерації (позбавлення волі на строк до п'яти років). Зараз його картка справи доступна на сайті суду, де його ім'я представлено під справжнім прізвищем – Гіркін.

Слідство підтверджує, що Стрєлков розмістив два пости на своєму телеграм-каналі, де критикував російську владу та "дискредитував" російську армію.

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Слідство стверджує, що Ігор Стрєлков може володіти "навичками конспірації" і втече за кордон, тому вимагало його арешту. Проте сам Стрєлков не вважає це обґрунтованим, вказуючи на те, що перебуває у розшуку Інтерполу в більшості країн світу, і смішним виглядає обґрунтування страху щодо його можливої втечі за кордон.

Варто зазначити, що Стрєлков у 2014 році був одним з військових злочинців рф, які взяли участь у захопленні територій Донбасу. Він пройшов військовий шлях від командира самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" до міністра оборони тієї ж республіки. Він сам себе називає тим, хто натиснув "спусковий гачок війни" в Україні у 2014 році.

З травня до серпня 2014 року Стрєлков був міністром оборони так званої "Донецької Народної Республіки".

Зазначимо, що в листопаді 2022 року Стрєлков був засуджений у Нідерландах до довічного ув'язнення за справою про авіакатастрофу малайзійського "Боїнга", що збили над Донецькою областю у 2014 році.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що на росії затримали колишнього керівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який був агентом ФСБ РФ, а останнім часом часто критикував російську владу за провал на війні в Україні.

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