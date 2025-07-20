Чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні: подробиці

Громадяни України, які не набули трудового стажу, не зможуть отримувати стандартну пенсію. Проте це не означає, що вони залишаться без підтримки від держави.

Такі громадяни можуть розраховувати на соціальну допомогу. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Урядовий портал.

Для того, щоб вийти на пенсію у 2025 році, потрібно мати наступний стаж:

після 60 років – не менше 32 років;

після 63 років – не менше 22 років;

після 65 років – не менше 15 років.

Якщо страховий стаж особи менший за 15 років, вона може отримати соціальну допомогу. Це також поширюється на осіб, які не працювали зовсім.

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Як отримати соціальну допомогу

Щоб оформити соціальну допомогу, необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання, а також до ЦНАПу. Для цього громадянин повинен подати наступні документи:

заяву;

паспорт і документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж (якщо він є);

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців.

Крім того, для осіб, яких визнано недієздатними, слід надати копію рішення про призначення опікуна.

Розмір соціальної допомоги

Соціальна допомога встановлюється на рівні 30% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Окрім того, вона може бути нижчою за 100% визначеного прожиткового мінімуму, який для цієї категорії осіб зараз складає 2 361 гривню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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