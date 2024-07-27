Чи може держава конфіскувати житло дружини ухилянта: адвокат розкрив деталі

Згідно з чинним законодавством України, виконавча служба може конфіскувати житло ухилянтів від мобілізації, якщо сума штрафів перевищує 160 тис. грн. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, уточнивши, що іноді конфіскації підлягає й майно дружини ухилянта.

Житло дружини може бути конфісковане, якщо воно придбане після вступу в шлюб. За законом, спільне майно подружжя належить їм у рівних частинах, тому виконавча служба може претендувати на 50% вартості житла, навіть якщо воно оформлене на дружину, пояснив правознавець, чиї слова передає видання "Новини Pro".

Якщо сума штрафів менша, стягнення можуть накласти на інше майно, наприклад, автомобіль.

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Процедура конфіскації досить складна. Спочатку виконавча служба звертається до суду, потім продає житло і компенсує дружині боржника її частину вартості. Борг покривається з вартості продажу, а залишок коштів повертається боржнику. Дружина може оскаржити вартість продажу майна, якщо вважає, що вона занижена, пояснив адвокат.

Кравець також зазначив, що є спосіб уникнути конфіскації. Якщо квартира повністю належить дружині ухилянта, виконавча служба не може її забрати. Для цього чоловік може зробити дарчу на житло, передати у власність або продати його дружині. Однак дарчу та договір купівлі-продажу можна оскаржити в суді.

Раніше голова МВС України Ігор Клименко пояснив, як Україна повертатиме ухилянтів, які втекли за кордон.

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