Чи може військовий достроково вийти на пенсію та як це зробити

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, а також особи зі статусом учасника бойових дій, можуть претендувати на достроковий вихід на пенсію за віком. Таке право передбачене законодавством, однак воно реалізується лише за умови відповідності двом критеріям — віку та наявності необхідного страхового стажу.

Згідно з роз’ясненням Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, чоловіки можуть скористатися цим правом із 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки — з 50 років, якщо мають не менше 20 років стажу.

Право на дострокову пенсію закріплено в частині 4 статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та в пунктах 19, 20 і 21 статті 6 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Розмір виплат при цьому залежить від індивідуального страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Окрім основної пенсійної виплати, учасники бойових дій можуть отримувати низку доплат. Зокрема, передбачено підвищення на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, цільову грошову допомогу в розмірі 40 гривень, а також щомісячну адресну доплату до пенсії, якщо загальна сума виплат не досягає 4 958 гривень. Такі надбавки регулюються відповідними законами та постановами Кабінету Міністрів України.

Читайте також: Частина жінок в Україні не зможе вийти на пенсію у 60 років: причини

Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду — особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг. До заяви слід додати низку документів: паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують стаж (наприклад, трудову книжку або військові довідки), довідку про заробітну плату за період до грудня 2016 року у разі відсутності даних у реєстрі, посвідчення учасника бойових дій та документальне підтвердження участі у заходах із захисту України. Також необхідне фото для оформлення пенсійного посвідчення.

Таким чином, військові, які брали участь у захисті держави, можуть розраховувати не лише на достроковий вихід на пенсію, а й на ряд додаткових соціальних гарантій.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!