Чи може військовий отримати виплату за невикористані дні відпустки

Згідно з умовами, українські військові мають право на додаткові виплати та компенсації за виконання службових обов’язків. Держава компенсує кошти військовим за невикористані щорічні чи додаткові відпустки.

Це передбачено у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".

Як військовим отримати компенсацію за невикористані відпустки

Закон передбачає компенсації за невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби, у тому числі за попередні роки. Виплати стосуються щорічних основних та додаткових відпусток для військовослужбовців, які мають дітей або неповнолітню дитину-особу з інвалідністю підгрупи A I групи, а також інших додаткових відпусток.

Крім того, компенсація передбачена при звільненні з військової служби через вік, стан здоров’я, підпорядкування близькій особі, скорочення штатів чи організаційні зміни.

Члени сімей військовослужбовців, які загинули або померли, також отримують компенсацію за невикористані дні щорічної або додаткової відпустки.

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Як подати заявку на компенсацію

Військовослужбовець, який звільняється зі служби, повинен подати рапорт на ім’я командира військової частини для отримання компенсації. У рапорті вказується:

дата звільнення;

кількість днів невикористаної відпустки за кожен рік;

причина звільнення;

законодавча норма, що передбачає компенсацію.

Звільнені військовослужбовці отримують відстрочку від мобілізації на 12 місяців, але мають можливість добровільно повернутися на службу шляхом підписання нового контракту.

Нагадаємо, ми вже писали, на яку компенсацію можуть розрахувати військовій у разі переїзду та зйому житла.

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