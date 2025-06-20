Може спостерігатись слабкість та головний біль: прогноз магнітних бур на 21 червня

Магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, що часто викликає погіршення самопочуття — дехто може відчувати головний біль, втому чи дратівливість. Такі явища особливо помітні для метеозалежних людей.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у суботу, 21 червня, активність становитиме 2,7.

Варто пам’ятати, що подібні прогнози можуть оперативно змінюватися, оскільки оновлення даних про сонячну активність відбувається кожні три години. Тому, якщо ви відчуваєте метеозалежність або маєте проблеми зі здоров’ям, стежити за змінами варто регулярно.

Магнітна буря виникає внаслідок викидів сонячної енергії у вигляді потоку заряджених частинок, які досягають земної магнітосфери. Саме ці частинки провокують сплески геомагнітної активності. За класифікацією, К-індекс до 4 вважається незначним і майже не відчутним для більшості людей. Починаючи з К-індексу 5, вплив на людину стає помітнішим: можуть виникати проблеми зі зв’язком, збої у роботі супутників, а також з'являються полярні сяйва на високих широтах.

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Щоб зменшити негативний вплив бур на організм, фахівці радять дотримуватися простих рекомендацій: висипатися, відмовитися від шкідливої їжі, кави та алкоголю, більше пити води й трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі, помірні фізичні навантаження, а також контрастний душ вранці чи розслаблювальна ванна ввечері допоможуть зняти напругу. Тим, хто має хронічні захворювання, варто уникати перенавантажень, зберігати спокій і мати при собі необхідні ліки.

Магнітні бурі не можна повністю уникнути, але зберігаючи здоровий спосіб життя та уважність до власного стану, можна значно полегшити їхній вплив.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати.

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