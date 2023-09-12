Може нашкодити шкірі: чому не можна мити тіло шампунем для волосся

Багато з нас, хоча б раз у житті, стикалися з ситуацією, коли відсутність гелю для душу несподівано ускладнює процес прийняття ванни або душу. У такі моменти багато людей вирішують скористатися шампунем для волосся. Здавалося б, він теж піниться і, можливо, чудово підходить для очищення шкіри тіла. Проте фахівці наголошують, що варто утриматися від використання шампуню для волосся замість гелю для душу, повідомляє Ukr.Media.

Почнемо з обговорення того, чому не варто наносити шампунь на шкіру тіла. Причина полягає в тому, що склад шампуню може бути досить агресивним. Він призначений для боротьби з більш жирними і забрудненими волоссям. Тому в шампунях містяться більш активні компоненти, які можуть бути надто сильними для ніжної шкіри тіла.

Крім того, слід враховувати призначення самого шампуню. Наприклад, деякі шампуні призначені для збереження кольору фарбованого волосся і створюють захисний бар'єр для волосся, щоб утримати фарбу. Це корисно для волосся, але може бути шкідливим для шкіри тіла, оскільки може забити пори і спричинити роздратування.

Те саме можна сказати і про шампуні для боротьби з лупою. Вони можуть мати охолоджуючий ефект на шкіру голови, але на шкірі тіла викличуть подразнення та сухість.

Як шампунь впливає на шкіру тіла: якщо ви вирішите скористатися шампунем для волосся замість гелю для душу один раз, це, можливо, не зашкодить вашій шкірі. Однак постійне використання шампуню для тіла може призвести до сухості шкіри, і навіть використання зволожуючого крему для тіла не допоможе відновити її нормальний стан.

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Крім того, шампунь для волосся може порушити нормальний рівень pH вашої шкіри, що може призвести до різних проблем, таких як сухість, подразнення і навіть висипання.

Застосування гелю для душу для миття волосся також не є ідеальним варіантом. Гель для душу не завжди ефективно очищає волосся від сильних забруднень, і, можливо, вам доведеться мити волосся повторно протягом дня. Крім того, гель для душу не містить спеціальних компонентів для догляду за волоссям, які зволожують і зміцнюють його, тому ваше волосся може стати сухим і ламким.

Нагадаємо, ми вже писали, що додати в шампунь, щоб покращити стан волосся.

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