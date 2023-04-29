Може серйозно погіршити здоров’я: названо найшкідливіше м'ясо для шашлику

Яке м'ясо не брати на шашлик - шкідливе м'ясо для шашлику - нутриціолог Яна Кравченко сказала, кому не можна їсти шашлик

Дієтолог Яна Кравченко назвала м'ясо, яке шкодить здоров'ю, якщо його готувати для шашлику. Оскільки з потеплінням так і хочеться відпочити на природі.

Здебільшого українці звикли брати для смаження на мангалі свинину або курятину. Чи дійсно це корисно, розповіла керівниця навчального центру "Garlic+" у Facebook.

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Найшкідливіше м'ясо для шашлику

За словами дієтолога, шкідливим для здоров'я є те м'ясо, яке сильно засмажується.

"Найкраще м'ясо для людини – це нежирна індичка, курятина без шкіри та вирощена в домашніх умовах на вільному випасі. А також кролятина та яловичина", – пояснила Кравченко.

На її думку, для шашличного варіанту свинина не дуже підходить, тільки в окремих випадках.

Кравченко зауважила, що у жирному м'яса є своя користь, але його має бути в міру. Зокрема з насиченого жиру побудовані мембрани наших клітин, але коли баланс між насиченим жиром і ненасиченим перевищений, це може призвести не тільки до зайвої ваги, але й запальними процесами в організмі.

Тому найшкідливішим у шашлику є смажена скоринка, яка утворюється на м'ясі. Оскільки це кінцеві продукти глікації білка, які також небезпечні запальними процесами в організмі.

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Кому краще не їсти шашлик

Дієтолог назвала кілька категорій людей, яким не варто вживати шашлик:

люди, у яких подагра;

люди з гострими та хронічними захворюваннями травної системи;

люди, які страждають на серцево-судинні хвороби;

тим, у кого високий рівень холестерину в організмі.

За словами Кравченко, вагітним жінкам і мамам, що годують, не заборонено їсти шашлик.

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