Может серьезно ухудшить здоровье: названо самое вредное мясо для шашлыка

Диетолог Яна Кравченко назвала мясо, которое вредит здоровью, если его готовить для шашлыка. Так как с потеплением так и охото отдохнуть на природе.

В большинстве своем украинцы привыкли брать для жарки на мангале свинину или курятину. Действительно ли это полезно, рассказала руководительница учебного центра "Garlic+" в Facebook.

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Самое вредное мясо для шашлыка

По словам диетолога, вредно для здоровья то мясо, которое сильно зажаривается.

"Лучшее мясо для человека – это нежирная индейка, курятина без кожи и выращенная в домашних условиях на свободном выпасе. А также крольчатина и говядина", – пояснила Кравченко.

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По ее мнению, для шашлычного варианта свинина не очень подходит только в отдельных случаях.

Кравченко отметила, что в жирном мясе есть своя польза, но его должно быть в меру. В частности, из насыщенного жира построены мембраны наших клеток, но когда баланс между насыщенным жиром и ненасыщенным превышен, это может привести не только к лишнему весу, но и воспалительными процессами в организме.

Поэтому самым вредным в шашлыке есть жареная корочка, которая образуется на мясе. Поскольку это конечные продукты гликации белка, также опасны воспалительными процессами в организме.

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Кому лучше не есть шашлык

Диетолог назвала несколько категорий людей, которым не стоит употреблять шашлык:

люди, у которых подагра;

люди с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительной системы;

люди, страдающие сердечно-сосудистыми болезнями;

тем, у кого высок уровень холестерина в организме.

По словам Кравченко, беременным женщинам и кормящим мамам не запрещено есть шашлык.

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