Може свідчити про проблеми зі здоров‘ям: чому темніє в очах і паморочиться голова

Багатьох людей встаючи з ліжка відчувають затемнення в очах та втрату рівноваги. Експерти розглянули це явище і надали дієві рекомендації.

Про це повідомляє Ukr.Media.

На думку фахівців, всі зазначені симптоми можуть бути наслідком серцевих проблем, тому рекомендується звернутися до кардіолога для консультації. Рідше, ці ознаки можуть виникати внаслідок порушення кровообігу в мозку.

Якщо ви стикаєтесь із затемненням в очах, слід повернутися в ліжко, підкласти під ноги валик і через деякий час спробувати знову встати.

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Також це явище може бути спричинене стресом або проблемами із зором. Тому рекомендується виміряти кров'яний тиск, оскільки можливий спазм артерій. Якщо ви приймаєте медикаменти для регулювання тиску, можливо, варто порадитися з лікарем про зміну препарату. Також рекомендується консультація офтальмолога.

Незважаючи на це, при регулярному потемнінні в очах при підйомі з ліжка рекомендується відвідати сімейного лікаря, який призначить необхідне обстеження.

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