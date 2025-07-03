Можете сильно нашкодити: коли не можна поливати рослини та який час доби є оптимальним

Влітку рослини особливо гостро потребують вологи. Але щоб отримати справді добрий урожай, важливо не просто поливати грядки, а робити це правильно.

Як виявилось, час доби відіграє ключову роль: обрати невдалий момент — і вода просто не принесе бажаного результату. Про це пише The Spruce.

Фахівці з садівництва Дон Шуінар та Сара Рубенс поділилися з порадами, коли саме доцільно зволожувати ґрунт у літню спеку. На їхню думку, найменш сприятливий період для поливу — з 10:00 до 16:00. У цей проміжок сонце найактивніше, а земля вже прогріта настільки, що вода швидко випаровується, не встигаючи досягти коріння. У такому випадку волога витрачається даремно, особливо якщо використовується система автоматичного поливу з великою витратою води.

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Крім того, денний полив може завдати шкоди рослинам: краплі води, залишені на листі під прямими сонячними променями, можуть викликати опіки — подібно до дії лінзи. Це особливо небезпечно для молодих рослин та у спекотні, ясні дні.

Найкращий час для поливу, як наголошують агрономи, — ранок з 5:00 до 9:00. У цей період температура ще невисока, а ґрунт залишається охолодженим після ночі, що дозволяє волозі довше утримуватись у землі. Якщо не встигли полити вранці, можна зробити це ввечері, після 17:00. Однак зволоження у вечірні години має певні ризики — краплі води, що залишаються на листках до ранку, можуть створити сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

Ці поради варто враховувати не лише при догляді за городиною, а й для кімнатних рослин, які стоять на підвіконнях. Правильно обраний час для поливу — запорука здоров’я і пишного росту зелених улюбленців.

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