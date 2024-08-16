Чи можна звернутись за послугами до ЦНАП не за місцем проживання

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) значно спростили життя українцям, об'єднавши під одним дахом велику кількість різних державних послуг. Але чи обов'язково звертатися до ЦНАПу за місцем проживання? Давайте розберемося детальніше. Про це пише РБК.

Чи можна отримати адміністративні послуги не за місцем проживання?

Так, в більшості випадків ви можете звернутися до будь-якого ЦНАПу на території України, незалежно від місця вашої реєстрації. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

Винятки з правила

Однак є деякі випадки, коли звернення до ЦНАПу за місцем проживання є обов'язковим:

Реєстрація місця проживання: Цю процедуру можна здійснити лише в ЦНАПі за місцем нової адреси.

Цю процедуру можна здійснити лише в ЦНАПі за місцем нової адреси. Державна реєстрація прав на нерухоме майно: Таку реєстрацію проводять за місцем розташування цього майна.

Для юридичних осіб правила такі:

За місцем знаходження компанії: Це основне правило для більшості процедур.

Це основне правило для більшості процедур. За місцем провадження діяльності: В деяких випадках закон дозволяє звертатися до ЦНАПу за місцем провадження діяльності компанії.

В деяких випадках закон дозволяє звертатися до ЦНАПу за місцем провадження діяльності компанії. За місцем розташування об'єктів: Для певних видів послуг (наприклад, реєстрація нерухомості) звернення здійснюється за місцем розташування об'єкта.

Чому це важливо знати?

Економія часу: Ви можете звернутися до найближчого ЦНАПу, не витрачаючи час на дорогу в інше місто.

Ви можете звернутися до найближчого ЦНАПу, не витрачаючи час на дорогу в інше місто. Зручність: Можливість отримати необхідні послуги в зручний для вас час.

Можливість отримати необхідні послуги в зручний для вас час. Єдиний стандарт обслуговування: Незалежно від того, в який ЦНАП ви звернетеся, ви отримаєте однаково якісний сервіс.

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Що можна отримати в ЦНАПі?

Перелік послуг, які надаються в ЦНАПах, постійно розширюється. Сьогодні тут можна:

Оформити паспортні документи.

Отримати довідки.

Зареєструвати місце проживання.

Оформити субсидії.

Зареєструвати підприємництво.

Отримати інші адміністративні послуги.

Система ЦНАПів в Україні постійно розвивається, надаючи громадянам все більше можливостей для отримання адміністративних послуг. Пам'ятайте, що в більшості випадків ви можете звернутися до будь-якого ЦНАПу, але є певні винятки, які варто враховувати.

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