Чи можна одночасно носити золото та срібло: як метал впливає на організм

Те, які метали ми вибираємо для прикрас, може не лише відображати наш стиль, але й мати певний вплив на наше здоров'я. Зокрема, це стосується вибору, який стоїть між золотом і сріблом.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що не лише моветон та прикмети можуть бути причиною, чому варто утримувати ці метали подалі один від одного.

Під час досліджень впливу металів на організм встановлено, що поєднання золота та срібла може мати негативні наслідки. Фахівці радять утриматися від одночасного носіння прикрас з цих металів, оскільки таке поєднання може викликати гіпертонію та напади мігрені.4

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Тим не менш, коли ми розглядаємо ці метали окремо, вони можуть позитивно вплинути на наше здоров'я. Золото, наприклад, рекомендують носити тим, хто стикається з мігренями, гіпертонією, а також має проблеми з суглобами та зором.

Срібло ж показано при таких захворюваннях, як цукровий діабет, розлади щитоподібної залози, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, нервовою та серцево-судинною системами.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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