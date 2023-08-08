Чи можна залишати ноутбук підключеним до розетки, коли за ним не працюють

Чому не можна залишати ноутбук включеним у розетку постійно

Власники ноутбуків часто замислюються над питанням, яке варто тримати їх підключеними до електромережі або працювати від батареї. На це питання немає однозначної відповіді, але варто врахувати кілька ключових аспектів.

Читайте також: Як очистити дисплей ноутбука, не пошкодивши його

Взагалі, тримати ноутбук підключеним до електромережі безпечно, оскільки сучасні акумулятори мають механізми захисту від перезарядки. Рекомендується періодично відключати його від мережі та дотримувати оптимальний рівень заряду. Також, корисно виконувати цикли повного розряду та заряду для точного калібрування батареї. Про це пише видання NV.

Тип акумулятора: У сучасних ноутбуках використовуються літій-іонні та літій-полімерні акумулятори. Вони практично однаково функціонують і потребують постійного потоку електронів для збереження своєї справності. Перезарядка акумулятора: Важливою характеристикою є те, що літій-іонні акумулятори не вступають у небезпеку перезаряджання, коли ноутбук залишають підключеним до мережі. Після досягнення 100% заряду, зарядка припиняється, а розпочинається лише при певному рівні розряду. Оптимальний заряд акумулятора: Для тривалого життя акумулятора найкраще тримати його заряд на рівні 70-80%. З цієї метою, можна періодично відключати ноутбук від мережі, коли батарея повністю заряджена, та підключати знову, коли рівень заряду падає до 50%. Повний розряд акумулятора: Глибокий розряд акумулятора може його пошкодити. Тому важливо уникати повного розряду на тривалий період, щоб запобігти глибокому розряду, який може стати фатальним для акумулятора. Перегрів: Ноутбуки не витримують надмірного нагріву. Важливо відслідковувати температуру пристрою та забезпечити належну вентиляцію. Якщо ноутбук нагрівається, можна вийняти акумулятор і працювати від електромережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!