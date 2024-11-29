Чи можна скасувати борги за комуналку: пояснення юриста

Українці повинні оплачувати житлово-комунальні послуги навіть у період воєнного стану. У разі заборгованості постачальники мають право звернутися до суду для примусового стягнення боргу.

В Україні немає законодавчо визначеного механізму "списання боргу" за житлово-комунальні послуги. Проте за певних умов можна оскаржити або зменшити заборгованість, повідомляє 24 Канал, посилаючись на голову Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяну Даниленко.

"Списання боргів за комуналку не передбачене законом, але за наявності підстав можна звернутися до суду для зменшення або оскарження суми заборгованості", — пояснює адвокат.

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Законними підставами для оскарження боргу є:

Помилки у нарахуваннях — наприклад, якщо постачальник неправильно врахував площу житла.

— наприклад, якщо постачальник неправильно врахував площу житла. Заборгованість попередніх власників — якщо борг накопичився до придбання житла.

— якщо борг накопичився до придбання житла. Офіційне банкрутство споживача.

споживача. Термін заборгованості понад три роки, адже борги такої давності підлягають списанню згідно з Цивільним кодексом.

Приклад: якщо у квартирі встановлено індивідуальний лічильник гарячої води, а постачальник виставив борг за загальнобудинковими даними, суд може визнати такі дії незаконними та зобов’язати провести перерахунок.

Якщо боржник готовий платити, але не має достатньо коштів, він може укласти договір реструктуризації боргу з постачальником послуг.

За словами Даниленко, такі договори передбачають розподіл боргу на частини з помісячною оплатою за погодженим графіком. Термін виплати залежить від суми боргу та фінансових можливостей споживача і може тривати до п’яти років.

Це дає змогу уникнути примусового стягнення та поступово врегулювати заборгованість.

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