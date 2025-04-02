Чи можна переоформити пенсію чоловіка на дружину: роз’яснення

Після смерті чоловіка його дружина має право переоформити пенсію на себе. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Грошова допомога, яку родичі можуть отримати після смерті чоловіка або дружини, називається пенсією у зв’язку з втратою годувальника. Про це повідомляє UAportal із посиланням на ПФУ.

Пенсія через втрату годувальника може бути призначена непрацездатним членам його сім’ї за таких обставин:

вони перебували на його утриманні;

на момент смерті годувальник мав необхідний страховий стаж, який відповідає вимогам для призначення пенсії по інвалідності III групи.

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На одного непрацездатного члена сім’ї встановлюється виплата у розмірі 50% від пенсії за віком, яку отримував померлий годувальник. Якщо в родині є двоє чи більше таких осіб, їм призначається повний розмір пенсії за віком померлого, яка ділиться між ними порівну.

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника довічно отримують лише ті члени сім’ї, які досягли пенсійного віку. Іншим родичам виплати тривають до моменту, коли вони перестають бути непрацездатними.

Подати заявку можна особисто до територіального підрозділу Пенсійного фонду України або скористатися онлайн-сервісом через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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