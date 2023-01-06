Чи можна спати поряд із мобільним телефоном та чим це загрожує

Чому не можна спати поряд з мобільним телефоном

Багато людей перед сном полюбляють погортати стрічку новин, перевірити соцмережі, почитати або подивитись щось на телефоні, навіть не підозрюючи, що це шкідливо.

Про це пише Styler. Оптимальною відстанню, на якій радять тримати телефон під час сну, вважають щонайменш 1 метр.

Чому не можна спати поруч із телефоном?

Загальновідомо, що телефон має певну частоту випромінювання, яке може бути дійсно небезпечним в занадто великій кількості, тому його рекомендують уникати з багатьох причин.

Електромагнітне випромінювання впливає на систему певних процесів саморегуляції, такі як біоритми та серцеві ритми. Якщо на час сну покласти смартфон поруч, це може призвести до нічних жахів, безсоння, нічних пробуджень тощо.

І хоча немає наукових досліджень, що це підтверджують, подейкують, що хвилі, які випромінюються смартфоном, збільшують ризик розвитку раку або пухлини, але також підвищує ризик порушення уваги.

До того ж якщо вночі прийде повідомлення, екран смартфона яскраво засвітиться, що призводить до почастішання пульсу, а також до зниження вироблення мелатоніну, гормону сну. Це напряму впливатиме на якість вашого сну, тому краще вимикати всі сповіщення на телефоні на ніч.

З точки зору психіки, сон поруч із телефоном не дає вашому мозку нормально відпочити, адже він залишається готовим відповісти на повідомлення чи дзвінки, особливо, якщо ви заснули з телефоном у руці.

Де класти телефон перед сном?

Щоб не вимикати всі сторонні сповіщення, які будуть на нього надходити, зокрема вже вранці, пристрій радять покласти в іншу кімнату, якщо не треба прокидатись від будильника.

В іншому випадку, краще вимкнути всі сповіщення, а звук будильника зменшити до мінімального. Також важливо, щоб звук, від якого ви прокидаєтеся, був не дуже гучним, краще вибрати щось спокійне.

Не кладіть телефон під подушку, щоб не викликати стрес та не порушувати якість сну. До того ж тримаючи гаджет під подушкою, можна пошкодити його через підвищену температуру.

Нагадаємо, якщо ви потрапили у ситуацію, коли телефон взагалі не ловить мережу, або на екрані немає навіть назви оператора, скористайтесь цими порадами, щоб залишатись на зв'язку.

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