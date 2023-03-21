Чи можна вживати чай з молоком: яка шкода та користь цього напою

Яка шкода та користь від чаю з молоком

Дуже поширено змішувати чай з молоком, але чи знаєте ви, які саме переваги та недоліки цього напою. Чай з молоком є дуже поживним та легкозасвоюваним напоєм.

Молоко містить багато корисних речовин та вітамінів, проте, у чистому вигляді, його важко засвоювати шлунком. Якщо додати до нього чай, то він ідеально виправить цей недолік та полегшить засвоюваність організмом, не втрачаючи смакових та ароматичних якостей. З іншого боку, молоко нейтралізує дію кофеїну в чаї, тому його можна пити навіть вагітним та діткам.

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З молоком можна пити будь-який вид чаю. Найпоширеніші з них - це чорний та зелений. Китайські види та дарджилінг краще пити в чистому вигляді, проте, з молоком все одно легко можна вловити їх аромат та смак.

Якщо йдеться про молоко, то з чаєм краще пити пастеризоване, нагріте до температури близько 50° C, а не кип'ятити його. Таке молоко збереже більшу кількість корисних речовин та не зіпсує смак чаю.

Переваги чаю з молоком

У народній медицині чай з молоком застосовують як лікувальний засіб при застудах, деяких захворюваннях нирок, хворобах серця і при виснаженні нервової системи. Ще кілька фактів про користь чаю з молоком:

Підвищує тонус і активізує мозкову діяльність, оскільки містить багато вітамінів і мікроелементів;

Є одночасно тонізуючим і дієтичним. Наприклад, калорійність зеленого чаю з молоком становить всього лише 80 ккал, що дозволяє використовувати його в дієтах;

Прекрасно відновлює сили після харчових отруєнь та застуди внаслідок поєднання рослинних і тваринних білків з жирами. Особливо в періоди реабілітації, коли організм відмовляється приймати важку або тверду їжу;

Відмінний засіб профілактики раку завдяки антиоксидантам, посиленим за рахунок молока;

Профілактика серцево-судинних захворювань за рахунок дубильних речовин, які зміцнюють кровоносні судини;

Зміцнення кісток. Молоко, що містить кальцій, зміцнює кісткову тканину організму;

Шкода чаю з молоком

Важливо знати, що часте вживання чаю з молоком може бути шкідливим для людей з каменями в нирках. Однак, щодо кількості, допустимо випивати 4-5 чашок на день. Чай з молоком має дію сечогінного засобу, тому не рекомендується вживати його великими порціями перед тривалими подорожами або на ніч.

Існує досить суперечлива інформація щодо впливу казеїну – білкової речовини, яка присутня в молоці, на катехіни, що містяться в чаї. Це може зменшувати корисність чайно-молочного напою, однак це не завдає шкоди здоров'ю.

Якщо у вас є проблеми зі серцем, варто дотримуватись невеликої кількості вживання чаю з молоком, наприклад, не більше ніж 4 чашки на тиждень. Така доза не має побічних ефектів і не завдасть шкоди вашому здоров'ю.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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