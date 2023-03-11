Можна залишитися без грошей, здоров'я та удачі: якої забобони краще дотримуватися

Багато хто, певно, чув, що за стіл краще не сідати навпроти його кута. Ця народна прикмета зичить тим, хто порушує правила, безгрошів'я, проблеми зі здоров'ям та навіть втрату удачі.

До речі, така прикмета існує не лише в Україні, а й багатьох країнах світу. У багатьох культурах це вважається дуже поганою прикметою, особливо для людини не сімейної. Наприклад, мешканці кількох країн вірять, що людина, яка сіла в кутку столу, не знайде собі пари та буде одинокою.

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Наприклад, за феншуєм, кожен предмет у світі взаємодіє з різними енергетичними потоками. Енергія може надавати як позитивний вплив, так і дуже негативний. Вважається, що на людину погано впливає гострий предмет, спрямований на сонячне сплетіння. Тож кут столу начебто спрямовує на людину якісь енергетичні отруєні стріли, які можуть залишити її без грошей, здоров'я чи удачі.

Містичних властивостей кутам столу надавали й наші предки. Наприклад, вважалося, що незаміжнім дівчатам можна сидіти на кутку столу – "щоб знайти свій кут" в житті, а от заміжнім жінкам, чи одруженим чоловікам цього варто було уникати – аби не залишитися самотніми.

На кутку стола вважалося поганим знаком приймати їжу, оскільки вважається, що негативна енергія кута поглинатиме сили людини й це негативно позначиться на її життєвій удачі, долі та здоров'ї.

Було заведено, якщо прийшли гості та комусь таки випало місце за кутом столу, людина мала промовляти: "На кутку сиджу, половинку свою чекаю. Якщо ж це місце "отримала" не одинока людина, то промовляли такі слова: "На кутку сиджу, повік з чоловіком (жінкою) живу!"

Зауважимо, вірити чи ні в прикмети, справа суто особиста. Але прислухатися хоча б частково до вікової мудрості різних народів може таки і є сенс.

Нагадаємо, чи не кожному у дитинстві говорили, що у жодному разі не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

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