Можна пошкодити труби: чому не можна зливати окріп у раковину

Напевно кожен з нас зливав кип’яток після приготування макарон чи картоплі у раковину навіть не задумуючись над тим, наскільки це шкодить трубам. Пластик під дією високої температури деформується, а виливаючи туди окріп ви наближаєте дату ремонту. Як же уникнути проблем розбирався UaPortal.

Небезпека гарячої води для труб

Сучасні каналізаційні труби виготовляють з пластику. Вони не ржавіють, але не переносять високих температур, від яких можуть розшаровуватися та текти. Тому окріп краще не виливати у раковину.

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Виливши кип’яток у раковину ви, можливо, одразу включите холодну воду, щоб розбавити окріп. Але єдине, чого ви доб’єтесь – різкого перепаду температури від гарячого до холодного. Тому так теж краще не робити.

Як вберегти труби

Щоб не довелось викликати сантехніків, перед тим як виливати воду з-під макаронів чи яєць у раковину почекайте мінімум 5 хвилин або ж, якщо не можете чекати, розбавте окріп холодною водою та лише тоді виливайте.

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