Мʼясо буде танути у роті: рецепт винного маринаду для шашлика

В Україну поступово приходить справжня весна, а з нею — і час для пікніків, відпочинку на природі та традиційних виїздів "на шашлики". Приготування м’яса на відкритому вогні — давня традиція, яку поділяють у багатьох культурах світу, і українці тут не виняток. Класичний український шашлик зазвичай готують зі свинини, баранини або курятини, попередньо маринуючи м’ясо, а потім смажать його на розжарених вугіллях. Страва традиційно подається з першими свіжими овочами та міцними напоями.

Окрема тема — це маринад. Кожен досвідчений шанувальник шашлику має свої перевірені рецепти й нерідко впевнено доводить їхню перевагу. А тим, хто ще у пошуках ідеального поєднання смаків, пропонуємо кілька перевірених рецептів маринадів. Про це пише Уніан.

Цибулевий маринад для свинини

Це — класика, яку знають ще з радянських часів. Цибуля надає м’ясу ніжного, трохи солодкуватого аромату й робить його м’яким. До того ж "переборщити" з нею практично неможливо — вона лише покращує результат.

На 1 кг свинячої шийки або окісту візьміть:

3 середні цибулини,

сіль (до 3 ст. ложок),

мелений чорний перець — за смаком.

М’ясо потрібно промити, злегка підсушити та порізати шматками по 3–4 см. Потім покласти у глибоку миску (краще емальовану), посолити й поперчити. Цибулю подрібнити (дрібно нарізати, натерти або перемолоти), додати до м’яса й ретельно перемішати. Залишити маринуватися щонайменше на 30–40 хвилин, а ще краще — на 1,5–2 години в холодильнику.

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Маринад з червоним вином

Цей варіант підійде тим, хто хоче додати м’ясу більш глибокого, насиченого смаку. Вино не лише пом’якшує волокна м’яса, а й надає йому витонченого аромату.

Для 1 кг свинини візьміть:

1 склянку сухого червоного вина,

1 цибулину (нарізану кільцями),

сіль та перець за смаком.

М’ясо нарізати, з’єднати з цибулею, приправити спеціями та залити вином. Добре перемішати й залишити маринуватися на годину, періодично перемішуючи. Важливо не тримати свинину у вині занадто довго — вона може стати жорсткою.

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