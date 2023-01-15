'Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни': Столтенберг анонсував додаткову зброю для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння. Військова допомога від західних країн буде виділена найближчим часом.

Про це Столтенберг сказав у інтерв'ю газеті Handelsblatt пише The Guardian. Він наголосив, що обіцянки надати важку бойову техніку є важливими.

"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", – зазначив він.

Столтенберг зробив таку заяву напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Зазначається, що на початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.

Раніше, у мережі показали можливості бронетранспортера Bastion, який Франція передасть Україні разом з легкими танками AMX-10RC.

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