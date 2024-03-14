'Ми не повинні дозволити росії перемогти': Макрон знову заявив про відправку військ в Україну

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що не виключає можливого введення військ в Україну. За його словами, Франція зараз не перебуває у такій ситуації, але не виключає такого кроку.

Про це Макрон заявив у інтерв’ю телеканалу TF 1 Info. Він додав, що припускає обговорення цієї можливості.

"Ми наклали занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, на наш словниковий запас. Ми не в ескалації. Ми не в стані війни з росією. Просто ми повинні бути чіткими, ми не повинні дозволити росії перемогти", – зазначив президент Франції.

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Він переконаний, що війна в Україні є "екзистенційною для нашої Європи і для Франції".

"Франція – це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб росія не виграла", – вказав Макрон.

Президент Франції додав, що якщо росія продовжить ескалацію, його країна повинна бути готова.

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