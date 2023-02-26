'Ми – витратний матеріал': російські 'мобіки' скаржаться, що бойовики з 'ДНР' стріляють по них (відео)

Російські мобілізовані записали звернення зі скаргами до президента рф володимира путіна. Солдати з Іркутської області полку 1439 бідкаються на командування так званої "днр".

За словами мобілізованих, бойовики стріляють по них, якщо росіяни відмовляються помирати на фронті. Відео звернення опублікували у мережі.

Росіяни просять "розібратися" з наказами командування так званої "днр", які вони вважають за беззаконні та кримінальні. Зокрема, мобілізованих без підготовки кинули штурмувати українські позиції.

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"Командування напряму каже, що ми – витратний матеріал. Командири з "днр" стріляють з кулеметів по наших мобілізованих, оскільки (солдати, – ред.) відмовляються йти у штурмові підрозділи. Командуванню байдужі наші життя. Командування вже шостий раз заповнює свій штат новими мобілізованими. Просимо допомоги. Звертатися більше нікуди", – скаржаться росіяни.

Зазначається, що це вже не перше звернення окупантів з полку 1439. Раніше росіяни намагалися достукатися до військового командування рф заявами, що їхній батальйон практично знищений.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову російських військових. Окупанти скаржаться, що новоприбулі солдати відмовляються виконувати бойові завдання.

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