Мило та дезодорант: як запобігти утворенню мозолів від нового взуття

Нове взуття, яке натирає стає величезною проблемою та робить приємну прогулянку чи свято справжнім випробуванням. Як цьому запобігти розповість UaPortal.

1.Для початку запасіться пластирем, щоб, у разі, якщо взуття почне натирати, врятувати свої ноги від мозолів.

2. Спробуйте потримати тісне взуття над парою з чайника, потім одягніть шкарпетки та походіть в ньому кілька годин.

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3. Щоб пальці почували себе комфортно, купіть силіконові розділювачі, які виключать тертя пальців об взуття або один об інший.

4. Щоб уникнути натирання п'яток, підкладіть щось під устілку, наприклад, складений у кілька разів лист газети чи шматок товстого картону.

5. Однією з причин натирання являються вологі ноги. Щоб вони не пітніли, а взуття, відповідно, не натирало – користуйтесь дезодорантом.

6. Крім того, підсилене ковзання ноги у взутті зменшує вірогідність появи мозолів. Тому натріть проблемне місце шматком сухого мила.

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