На Амазонці помітили метеликів, які п'ють сльози черепах (відео)

У перуанській Амазонці помітили метеликів, що обсідали голови черепах та довгий час так і сиділи. З'ясувалося, що вони пили черепахові сльози.

Ця дивовижна поведінка метеликів може бути пояснена нестачею солі в цьому регіоні, повідомляє IFLScience.

Атлантичний океан знаходиться на відстані понад 1600 кілометрів (1000 миль) від Амазонії, а гори Анди блокують перенесення вітром важливих мінеральних часток у цей регіон. Це змушує тварин, які живуть тут, трохи творчо підходити до пошуку солі.

Читайте також: Вчені пояснили, чому комахи злітаються на світло

Метелики, близько восьми різних видів, шукають одну річ: натрій. Вони не можуть отримати його з рослин, калу або бруду, але сльози черепахи є хорошим джерелом цього мікроелементу. Ймовірно, це пов’язано з тим, що раціон черепах містить м’ясо і, отже, їхні виділення з очей мають більший вміст солі.

Зазначається, що обліплена метеликами черепаха, з іншого боку, не отримує особливої ​​користі від цього досвіду. Вона, здається, не відчуває болю або дискомфорту, коли метелики п’ють її сльози, однак цей процес може бути їй неприємним.

Видання зазначає, що цей процес – досить яскравий приклад коменсалізму, видового партнерства, коли один вид отримує вигоду, а інший вид не зазнає ніякого впливу, ні позитивного, ні негативного.

Раніше вчені пояснили, яким чином котам вдається при падінні постійно приземлятися на лапи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!