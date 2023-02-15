Цього тижня на три знаки зодіаку чекає зрада: вони будуть сильно розчаровані

Цього тижня на представників трьох знаків зодіаку чекає багато розчарувань. Вони ризикують пережити зраду, яка занурить їх у сумніви і смуток.

Молодий Місяць в Овні обіцяє бути "дуже емоційним" і ризикує посіяти розбрат у їхніх романтичних стосунках. Якщо ви один із цих знаків, зверніть увагу на поведінку свого партнера.

Близнюки

Атмосфера цього тижня вдома буде напруженою для Близнюків. Його тривала відсутність може вплинути на любовне життя та призвести до суперечок із партнером чи кимось із членів родини. Близнюки, швидше за все, виявлять брехню і таємниці, які ризикують дестабілізувати основи їхніх стосунків. Тому найближчими днями йому доведеться зіткнутися з цією реальністю.

Цілком можливо, що Близнюк також стикається з іграми маніпуляцій на своєму місці роботи, які можуть підштовхнути його до непропорційних проєктів. Розмови з іншими будуть дуже важкими протягом наступних кількох днів. Втім, він зможе розраховувати на планети, які запрошуватимуть його дати найкраще від себе та проявити мудрість, щоб відновити ситуацію, професійно чи особисто.

Діва

Уродженці цього знаку можуть особливо ревнувати свого партнера. Вони могли проводити час, уважно спостерігаючи за їхніми діями. На жаль, їхні підозри будуть цілком обґрунтованими. Цьому знаку доведеться бути терплячим і сильним, щоб протистояти зраді в коханні.

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На щастя, завдяки зіркам вони зможуть проявити проникливість, щоб вступити у відверту дискусію. Якщо їм вдасться контролювати свої емоції, у них будуть хороші шанси зберегти стосунки. Уродженці Діви, які мають давні стосунки зі своїм партнером, будуть змушені брати участь у глибоких перетвореннях у своєму любовному житті.

Скорпіон

Цей знак міг підштовхнути свого партнера відмовитися від їхніх стосунків. Занадто довго ігноруючи їхні очікування та почуття, партнер може затаїти образу та напружити емоції Скорпіона. Цей знак з подивом виявить брехню, зраду або несправедливий вчинок по відношенню до нього. Але останній не відчуватиме відповідальності за цю дистанцію.

Якщо він не був уважним до потреб свого партнера, це також частково через його недбалу поведінку. Скорпіон вважає, що він не завжди отримує однакову енергію у відповідь і завжди відчуває себе зобов’язаними докладати зусиль, щоб зберегти міцність відносин. Крім того, невтішна поведінка його партнера не спонукатиме його знову розпалити вогонь у парі.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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