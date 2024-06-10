На фронті загинув лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський

На війні проти рф загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

За попередніми даними Коханівського не забрали з-під обстрілів. Про це повідомила удова Степана Хмари Роксолана у Facebook.

"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з-під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?! Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?!", – написала вона.

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Своєю чергою Семен Семенченко у Facebook повідомив, що Коханівський загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом.

"У 2022 році, коли почалася повномасштабка, хлопці з Донбасу влилися в батальйон "ОУН" і захищали Київ, а після мого звільнення були прикомандовані до ГУР і намагалися створити окремий штурмовий підрозділ. Після того як ті проти кого ми боролися всі ці роки лягли кістками, щоб цього не допустити – я залишився під домашнім арештом ще на рік, а він пішов рядовим у звичайний підрозділ ЗСУ. Зовсім недавно він вітав мене з днем ​​народження, а я вітав його. І ось щойно я дізнався, що він загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про смерть на війні депутата Київради. Сергій Ільницький служив у 28-й бригаді.

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