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Війна в Україні

На Харківському напрямку гвардійці знищили позицію окупантів разом із загарбниками (відео)

Анастасія Крищук

На Харківському напрямку гвардійці знищили позицію окупантів разом із загарбниками (відео)
На Харківському напрямку гвардійці знищили позицію окупантів

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Харківському напрямку.

Там бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ двома скидами FPV-дронів знищили бліндаж з шістьма окупантами. Про це повідомили на каналі бригади у Telegram.

"Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади на Харківському напрямку була виявлена ​​позиція російських окупантів – бліндаж з особовим складом у кількості 6 військових. Координати місця розташування ворога відразу були передані операторам дронів зі скидами нашої бригади", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після додаткової аеророзвідки бійці виявили, що п'ять окупантів були знешкоджені, ще один отримав тяжкі поранення. Судячи з сили вибуху, у бліндажі загарбників зберігався боєкомплект.

Нагадаємо, днями Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк "Прорив".

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