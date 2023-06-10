На їхніх обличчях написано смуток: названо найбільш нещасливі знаки зодіаку

Щастя залежить від багатьох факторів, серед яких найчастіше згадуються здоров'я, кохання та гроші. Але не слід забувати, що сприйняття світу у людей є зовсім різним – якщо одні бачать склянку наполовину повною, то інші – наполовину порожньою.

За словами астрологів, три знаки зодіаку вічно нещасні. Йдеться про Дів, Раків та Риб.

Діва

Діви живуть у постійній напрузі. Їм подобається обтяжувати себе проблемами та відчувати відповідальність за весь світ. У такому стані неможливо нормально працювати дуже довго. Люди цього знаку люблять брати на себе роль мучеників.

Вони вважають, що мають жертвувати собою заради інших. Часто Діви просто не можуть радіти життю та піклуватися про себе. Вони вважають за краще жити проблемами всього світу. Діви – перфекціоністи. Ніщо не є досить добрим для них. Тому вони почуваються розчарованими та нещасними. Хоча вони дуже порядні та сумлінні, але не можуть влаштувати своє життя. Хоч би як вони намагалися, все завжди йде не так.

Рак

Люди цього знаку майже ніколи не щасливі. Вони дуже забобонні люди і всюди бачать погані ознаки і біди, що насуваються. Крім того, вони дуже ненадійні. Вони мають багато сумнівів у своїй кваліфікації чи красі. Дуже низька самооцінка згубно позначається на їхньому самопочутті.

Раки схильні до залежності, що робить їх ще нещаснішими. Вони страждають від того, що знаходяться на задньому плані, хоча не можна заперечувати, що вони ставлять себе на таке місце. Уродженці знаку почуваються недооціненими і дуже нервово реагують на будь-яку критику чи навіть увагу. Навіть зовсім нейтральні слова можуть витлумачити так, щоб відчути себе ображеним і змішаними із брудом.

Риби

Надчутливі Риби – одні з найнещасніших людей. Все тому, що вони дуже зосереджені на собі та своєму внутрішньому світі. Вони відчувають постійну потребу аналізувати кожну дрібницю і дуже критичні. Люди під цим знаком також неймовірно потайливі і їм важко знайти партнера чи друзів. Ось чому вони почуваються такими самотніми. Все це робить їх нещасними у житті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.