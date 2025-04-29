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Економіка

На які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи

Ціхоцька Марія

На які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи
Грошова допомога призначається особам, які відповідають певним умовам

Згідно з чинним законодавством, громадяни України з інвалідністю III групи мають право на окремі соціальні виплати та пільги. Грошова допомога призначається особам, які відповідають таким умовам:

  • встановлено інвалідність III групи;
  • особа має право на пенсію по інвалідності;
  • наявний страховий стаж: від 1 до 14 років залежно від віку на момент встановлення інвалідності або подання заяви на пенсію.

Розмір виплат:

  • Особи з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком, обрахованої відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
  • Особи з інвалідністю з дитинства – 60% прожиткового мінімуму.
  • Діти з інвалідністю – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про це пише 24 tv.ua.

Якщо людина з інвалідністю III групи не має права на пенсію або іншу державну допомогу, їй може бути призначена державна соціальна допомога – 60% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Пільги для працюючих осіб

  • Додаткова оплачувана відпустка — 26 календарних днів (на 2 дні більше звичайної).
  • За бажанням — до 30 днів неоплачуваної відпустки на рік.
  • Для інвалідів війни — додаткова 14-денна оплачувана відпустка щороку.
  • Можливість використати повну відпустку у перший рік роботи до 6 місяців стажу.

Працівник з інвалідністю має право достроково розірвати строковий трудовий договір, якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати роботу.

Освіта

  • Діти з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися у музичних, художніх та інших позашкільних навчальних закладах.
  • Абітурієнти з інвалідністю III групи мають право на позаконкурсне зарахування до вишів, якщо склали вступні випробування успішно.
  • Зберігається право на пенсію або соцдопомогу, а також академічну стипендію в повному розмірі (за наявності підстав для її нарахування).

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Житлово-комунальні пільги

  • Право на обладнання житла спеціальними пристроями — зокрема у під’їздах, на сходах тощо.
  • Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування з інвалідністю III групи мають право на:
    • першочергове отримання житла після повноліття;
    • допомогу на облаштування житла, якщо вони здатні до самообслуговування.
  • Особи з III групою інвалідності мають переважне право на покращення житлових умов.

Пільги на проїзд

  • Діти з інвалідністю та супровідні особи мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі) за наявності підтвердних документів.

Важливо: форма власності транспорту не може бути причиною відмови у пільговому перевезенні.

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