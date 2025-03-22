На які пільги мають право люди з 3 групою інвалідності

Особи з інвалідністю III групи мають право на комплексну державну підтримку, що охоплює фінансову допомогу, трудові гарантії, освітні можливості та транспортні пільги. Інвалідність III групи встановлюється громадянам із помірними порушеннями здоров'я, які спроможні продовжувати трудову діяльність за умови зниженого навантаження.

Присвоєння групи здійснюють профільні експертні комісії (колишні МСЕК). Для користування передбаченими пільгами необхідно мати відповідне посвідчення або документ про право на соціальну допомогу. Про це пише 24 tv.ua.

Соціальні виплати

Держава забезпечує соціальну допомогу:

Особам з інвалідністю з дитинства (60% прожиткового мінімуму)

Дітям з інвалідністю до 18 років (70% прожиткового мінімуму)

Читайте також: Держава виплачує українцям компенсацію за надмірні комунальні платежі: як отримати

Пенсійне забезпечення

Громадяни з інвалідністю III групи мають право на пенсію за інвалідністю за умови наявності достатнього страхового стажу. Розмір такої пенсії становить 50% від пенсії за віком. Мінімальна пенсія для непрацюючих осіб – 2 520 гривень, для працюючих – 2 093 гривні.

Трудові гарантії

Законодавство передбачає спеціальні умови працевлаштування:

Обов'язок роботодавця працевлаштувати кваліфікованих осіб з інвалідністю

Врахування потреб реабілітації

Працевлаштування без випробувального терміну

Додаткові пільги щодо відпусток:

Два додаткові дні до щорічної відпустки



Відпустка без збереження зарплати до 30 днів щорічно



Інваліди війни: додаткова оплачувана відпустка (14 днів на рік)

Медичне забезпечення

Особи з інвалідністю III групи можуть отримати пільги на:

Реабілітаційні засоби

Медичні вироби

Спеціалізований транспорт (за наявності відповідного медичного висновку)

Особи з інвалідністю, чия пенсія не перевищує встановлений мінімум, мають право на безкоштовні ліки за рецептами при амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!