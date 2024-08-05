На які пільги мають право багатодітні сім‘ї

В українському законодавстві багатодітною вважається сім'я, яка виховує трьох або більше неповнолітніх дітей. Цей статус надає право на різноманітні форми державної допомоги. Про це пише Факти.

Критерії визначення багатодітності

При встановленні статусу враховуються:

- Біологічні діти

- Усиновлені діти

- Діти з попередніх шлюбів, що проживають у новій сім'ї

- Повнолітні діти до 23 років, які навчаються на денній формі та живуть з батьками

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Комунальні пільги

Багатодітні родини мають право на 50% знижку на:

- Оплату житла та опалення (з розрахунку на кожного члена сім'ї)

- Комунальні послуги, включаючи газ для приготування їжі

- Альтернативні види опалення за відсутності централізованого

- Послуги стаціонарного телефонного зв'язку

Житлові питання

Передбачено пріоритетне забезпечення житлом:

- Позачергове - для сімей з п'ятьма і більше дітьми або при народженні трійні

- Першочергове - для багатодітних батьків-одинаків або при народженні двійні

Додаткові пільги для матерів

- Спеціальна пенсія за особливі заслуги

- Подовжена щорічна відпустка

- Почесне звання "Мати-героїня"

Пільги для дітей

- Безкоштовне медичне обслуговування та ліки

- Безоплатний проїзд у громадському транспорті

- Пільги на харчування в освітніх закладах

- Соціальні стипендії для студентів

- Можливості безкоштовного оздоровлення та додаткової освіти

Фінансова підтримка

Щомісячна допомога на третю та наступних дітей до шести років складає 2100 гривень (станом на 2024 рік).

Ці заходи спрямовані на покращення життя багатодітних родин та створення сприятливих умов для виховання дітей в Україні.

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