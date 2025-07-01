На які пільги мають право дружини учасників бойових дій

Родини українських військовослужбовців, які боронять державу у складі Збройних сил, мають право на низку пільг і соціальних гарантій. Це стосується не лише самих захисників, а й членів їхніх родин — зокрема, дружин, дітей, батьків та осіб, що проживають разом із військовим і ведуть із ним спільне господарство.

Право на такі пільги передбачене законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", який діє і в липні 2025 року. Згідно з чинним законодавством, до кола осіб, які мають право на підтримку як члени сім’ї учасника бойових дій, належать дружина або чоловік, неповнолітні діти до 18 років, повнолітні діти з інвалідністю з дитинства (І або ІІ групи), непрацездатні батьки, а також особи під опікою чи піклуванням військовослужбовця, які проживають разом із ним.

Дружини військовослужбовців можуть розраховувати на суттєві знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, передбачено компенсацію у розмірі 75% на оплату за електроенергію, газ та інші комунальні послуги. Якщо дружина військового є особою з інвалідністю, то держава покриває 100% вартості таких послуг. У разі, якщо сім’я мешкає в приватному будинку без центрального опалення, передбачена пільга на тверде паливо — дрова чи вугілля — також у розмірі 75%. Обсяг допомоги залежить від житлової площі. У випадках, коли в родині є непрацездатні особи, нормативи для розрахунку пільг на газ можуть бути збільшені. Для отримання допомоги необхідно звернутися до місцевого органу соцзахисту з відповідною заявою та довідкою про склад сім’ї.

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Не залишаються без уваги й діти військовослужбовців. Вони мають право на оздоровлення і відпочинок за державний кошт, першочергове отримання путівок у дитячі табори, а також пільгове або безоплатне проживання в гуртожитках під час навчання. Студенти з таких родин, які не мають академічної заборгованості, можуть претендувати на соціальну стипендію. Крім того, діти військових мають перевагу при зарахуванні до дитячих садків і шкіл за місцем проживання, а також можуть перейти на бюджетну форму навчання у вищих навчальних закладах, коледжах або профтехучилищах.

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