На які пільги на оздоровлення можуть претендувати родини військових

Україна шанує та береже своїх героїв – тих, хто ризикував життям та здоров'ям, захищаючи нашу землю. Для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей держава передбачила низку пільг, зокрема, пільги з оздоровлення. Про це пише 24 tv. ua.

Хто має право на пільги:

Ветерани війни: особи, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, виконували військовий обов'язок у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах в умовах воєнного стану, воєнного конфлікту, на території інших держав, де введено воєнний стан або стан воєнного конфлікту, а також члени їх сімей.

особи, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, виконували військовий обов'язок у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах в умовах воєнного стану, воєнного конфлікту, на території інших держав, де введено воєнний стан або стан воєнного конфлікту, а також члени їх сімей. Учасники бойових дій: особи, які брали безпосередню участь у бойових діях під час виконання бойових завдань з захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

особи, які брали безпосередню участь у бойових діях під час виконання бойових завдань з захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Інваліди війни: особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, виконуючи військовий обов'язок у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах в умовах воєнного стану, воєнного конфлікту, на території інших держав, де введено воєнний стан або стан воєнного конфлікту, а також члени їх сімей.

особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, виконуючи військовий обов'язок у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах в умовах воєнного стану, воєнного конфлікту, на території інших держав, де введено воєнний стан або стан воєнного конфлікту, а також члени їх сімей. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни.

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Які пільги на оздоровлення доступні:

Безкоштовна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я.

Пільгова оплата вартості путівки на санаторно-курортне лікування раз на рік.

Безкоштовне санаторно-курортне лікування для військовослужбовців, яких після висновку військово-лікарської комісії направили на лікування до санаторію.

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