На які пільги на проїзд у транспорті має право учасник бойових дій

Законодавство України гарантує учасникам бойових дій право на безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту (трамваї, тролейбуси, автобуси), приміським транспортом (автобуси, електрички, поїзди), а також внутрішньообласними та міжобласними автобусами. Про це пише ZN.ua.

Що потрібно для отримання пільги?

Посвідчення УБД: Головний документ, який підтверджує право на пільги.

Головний документ, який підтверджує право на пільги. Електронний квиток: У деяких містах для безкоштовного проїзду може знадобитися спеціальний електронний квиток, який надається безкоштовно.

Особливості користування пільгами:

Коммерційний транспорт: Можливі складнощі з отриманням безкоштовного проїзду в транспорті, який належить приватним перевізникам. Це пов'язано з відсутністю належної компенсації з боку місцевих бюджетів.

Можливі складнощі з отриманням безкоштовного проїзду в транспорті, який належить приватним перевізникам. Це пов'язано з відсутністю належної компенсації з боку місцевих бюджетів. Міжміський та міжнародний транспорт: Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом всередині країни. Для цього необхідно мати спеціальні талони, які видаються разом з посвідченням УБД.

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом всередині країни. Для цього необхідно мати спеціальні талони, які видаються разом з посвідченням УБД. Знижки на проїзд: Крім безкоштовного проїзду, учасники бойових дій можуть отримати 50% знижку на проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

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Як скористатися пільгою:

Для отримання безкоштовного проїзду необхідно пред'явити водію або контролеру посвідчення УБД (або електронний квиток). У випадку з міжміським транспортом додатково потрібні талони.

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