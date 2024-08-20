На які соцвиплати мають право інваліди у 2024 році

В Україні люди з інвалідністю мають право на соціальну підтримку, обсяг якої залежить від присвоєної групи інвалідності. Розмір виплат та перелік пільг визначаються індивідуально для кожної особи.

За даними Фактів, у 2024 році державна допомога особам з інвалідністю надається у таких формах:

Пенсійні виплати:

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та страхового стажу:

I група (стаж 1-10 років): 100% пенсії за віком

II група (стаж 1-14 років): 90% пенсії за віком

III група (стаж 1-14 років): 50% пенсії за віком

Мінімальні пенсійні виплати:

I група: 2 760 грн

II-III групи (непрацюючі): 2 520 грн

II-III групи (працюючі): 2 093 грн

Соціальна допомога:

Для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю передбачені такі виплати:

I група підгрупи А з надбавкою на догляд: 8 044,7 грн

I група підгрупи Б з надбавкою на догляд: 4 722 грн

II група: 2 361 грн

II група (одинокі особи з потребою в догляді): 3 659,55 грн

III група: 2 361 грн

III група (одинокі особи з потребою в догляді): 3 187,35 грн

Для дітей з інвалідністю:

До 18 років: 2 361 грн

До 6 років з надбавкою на догляд: 2 934,2 грн

До 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд: 6 778,7 грн

6-18 років з надбавкою на догляд: 3 250,7 грн

6-18 років підгрупи А з надбавкою на догляд: 8 044,7 грн

Окремі виплати передбачені для дітей з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою, з різними надбавками залежно від віку та підгрупи.

Ці виплати забезпечують фінансову підтримку особам, які через стан здоров'я мають обмежені можливості працевлаштування.

Нагадаємо, ми вже писали, чи мають право на комунальні пільги дружина військового та її діти від першого шлюбу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!